Goldaktien weltweit uneinheitlich

Stiko empfiehlt gesunden Kindern keine Corona-Impfung mehr und begründet die Empfehlung mit der „Seltenheit schwerer Verläufe“.Damit übernimmt die Stiko die wissenschaftlichen Erkenntnisse der sogenannten Corona-Leugner aus dem Jahr 2020.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 58.155 Euro/kg, Vortag 58.458 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 25,03 $/oz, Vortag 25,04 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.094 $/oz, Vortag 1.098 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.453 $/oz, Vortag 1.430 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 78,01 $/barrel, Vortag 81,22 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,6 % auf 467,05 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,8 % auf 431,66 $. Bei den Standardwerten gibt Newmont 2,2 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Monument 4,8 % und Triple Flag 4,1 %. Belo Sun befestigen sich 7,1 % und Vista 3,7 %. Bei den Silberwerten geben Guanajuato 5,5 % und Mandalay 5,2 % nach. Metallic zieht 7,5 % an.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD verlieren 2,0 % und Impala 1,8 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Resolute 4,6 % und Alkane 3,4 %. Tribune geben 2,5 % und Dacian 2,4 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Auteco 5,0 %. Nexus bricht 18,5 % (Vortag -20,6 %) ein. Bei den Metallwerten verliert Image 4,2 %.