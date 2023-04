Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC) treibt mit Hochdruck die Analyse einer auf dem Gold- und Silberprojekt Pilar entnommenen Großprobe voran und kann immer wieder Fortschritte melden. So wurde jetzt bekannt, dass neben den bereits gemeldeten, für die Region hohen Goldgehalten in ersten Teilen der Großprobe auch konsistente Silbergehalte nachgewiesen wurden.

Diese Resultate stammen aus der Verarbeitung und Analyse des ausgeleiteten Materials aus der Brechanlage (oder von Duplikaten), das während der ersten zwei Tage der Zerkleinerung des Mischmaterials entnommen und in ein zertifiziertes, lokales Labor gegeben wurden.

Insgesamt hat Tocvan bisher 15 Proben entnommen, bei denen wie kürzlich gemeldet ein Durchschnittsgehalt von 1,64 g/t Gold – die Werte lagen zwischen 1,11 und 2,18 g/t Gold – sowie nun zusätzlich von 8,8 g/t Silber – der Höchstwert lag hier bei 14,9 g/t Silber – nachgewiesen wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen noch einmal 130 Proben entnommen, die an die Experten von ALS übergeben wurden, die eine umfassende Analyse mittels Brandprobe und ICP-Verfahren zur Bewertung des Gold- und Silbergehalts vornehmen. Hier wartet Tocvan noch auf die Ergebnisse.

Es wurden insgesamt mehr als 800 Tonnen Material aus der Großprobe für die Verarbeitung vorbereitet. Zusätzlich stehen 350 Tonnen zerkleinertes Material und 250 Tonnen rohes Material für eine Gravitationsgewinnung und spätere Rührlaugentests zur Verfügung.

Neben den neuen Informationen zur Pilar-Großprobe gab Tocvan Ventures auch bekannt, dass das IPO von Cascade Copper (CSE CASC) abgeschlossen wurde. Schon Anfang 2022 hatte Tocvan angekündigt, dass man das Rogers Creek-Projekt an die damals noch private Cascade verkaufen werde. Mit dem am 25.04.2023 erfolgten Börsengang von Cascade sind nun die Aktien handelbar, die Tocvan als Vergütung für den Verkauf erhalten hatte. Wie das Unternehmen mitteilte, werden diese Aktien an seine Aktionäre ausgeschüttet. Ein Zeitplan dafür steht aber noch nicht fest.

