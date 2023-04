Zunehmende Anstrengungen zur Bekämpfung der Emissionen im Seeverkehr

GOTHENBURG, Sweden, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Liquid Wind veröffentlicht White Paper über die wirtschaftlichen Auswirkungen von e-Fuel "Well-to-Wake"-Emissionen im Vergleich zu Alternativen. Die Entwicklung von e-Methanol und e-Fuel schreitet schnell voran. Das White Paper beleuchtet die verstärkten Bemühungen und zeigt auf, warum e-Methanol die beste Alternative ist, wenn Schiffseigner auf Alternativen zu fossilen Brennstoffen umsteigen.

Die Schifffahrtsbranche bemüht sich zunehmend, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Immer mehr Unternehmen setzen sich Ziele und bieten ihren Kunden umweltfreundliche Transportlösungen an. Gleichzeitig werden neue Regelwerke und Maßnahmen eingeführt, um den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Seeverkehr zu unterstützen. Die Hauptmotivation für die Umstellung auf kohlenstoffarme Kraftstoffe ist die Reduzierung von Emissionen und die Förderung der Nachhaltigkeit, nicht der Transport von Gütern zu möglichst niedrigen Kosten. Folglich liegt der Wert eines Kraftstoffs nicht nur in seiner Fähigkeit, Güter zu transportieren, sondern auch in seinem CO2-Fußabdruck und seinem Beitrag zur Nachhaltigkeit.