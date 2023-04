US-Bankenkrise bremst DAX aus

Würden die in diesen Tagen veröffentlichten Ergebnisse der größten US-Technologiekonzerne nicht als Stabilisator für den Gesamtmarkt wirken, könnten wir heute sicherlich vom Beginn einer stärkeren Korrektur auch am deutschen Aktienmarkt sprechen. Denn die Sorgen um den Bankensektor in den USA reißen nicht ab und wir erinnern uns an die Turbulenzen Mitte März, als nur noch die Federal Reserve mit Stützungsmaßnahmen und eine Notübernahme der Schweizer Credit Suisse das Schlimmste an der Börse verhindern konnten. Bei der taumelnden First Republic Bank sieht nun alles danach aus, als müsse sich das Institut selbst um eine Rettung in letzter Minute bemühen, denn von staatlicher Seite sei laut Medienberichten keine Hilfe zu erwarten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.