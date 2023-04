Yuyu Pharma stellte die Ergebnisse seines Wirkmechanismus und seiner Vergleichsstudien für sein Peptid zur Behandlung trockener Augen vor

SEOUL, Südkorea, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Auf der ARVO 2023 präsentierte Yuyu Pharma die Ergebnisse des Wirkmechanismus und seiner Vergleichsstudien für sein Peptid zur Behandlung trockener Augen vor (Projektname: YP-P10). ARVO ist die weltweit größte ophthalmologische Gesellschaft und hielt im April dieses Jahres ihr Jahrestreffen in New Orleans, Louisiana, USA, ab.

Die präklinische Vergleichsstudie mit YP-P10, die gemeinsam von fünf Personen durchgeführt wurde, darunter Dr. Kyungho Park von Naason Science, zeigte eine statistisch signifikante Verringerung der Hornhautschädigung durch Messung des Corneal Fluorescein Staining (CFS). Die Studie verglich die Wirksamkeit von YP-P10 mit der mehrerer konkurrierender Produkte zur Behandlung trockener Augen wie Lifitegrast, Cyclosporine, Diquafosol und Hyaluronsäure. Die Ergebnisse zeigten, dass YP-P10 eine 12% bessere Wirksamkeit als Lifitegrast, 7% besser als Cyclosporine, 9% besser als Hyaluronsäure und eine ähnliche Wirksamkeit wie Diquafosol aufwies.

Laxmikant Neil Gharat, Director of Business Development von Yuyu Pharma, sagte: „Durch diese ARVO-Präsentation haben Augenärzte und globale Pharmaunternehmen erneut ihr Interesse an YP-P10 bekräftigt. Wir planen, die Ergebnisse der klinischen Phase-2-Studie von YP-P10 in der ersten Hälfte dieses Jahres bekannt zu geben."

Yuyu Pharma geht davon aus, dass YP-P10 eine wirksame Behandlung sein wird und hat die Patentanmeldung in vier Ländern (USA, Korea, Australien, Russland) abgeschlossen; in elf weiteren Ländern sind Patentanmeldungen anhängig.

Informationen zu YP-P10 Ophthalmologische Lösung

YP-P10 ist ein neuartiges, patentiertes, synthetisches Peptid mit entzündungshemmenden Eigenschaften, das für die potentielle Behandlung von trockenen Augen (DED) erforscht wird. Im April 2022 erhielt Yuyu die Genehmigung der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA), die es dem Unternehmen ermöglichte, die klinische Phase-2-Studie ICECAP zu beginnen, um die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von YP-P10 Ophthalmic Solution bei Patienten mit DED zu untersuchen. ICECAP ist die erste biopharmazeutische klinische Studie von Yuyu in den Vereinigten Staaten.

Informationen zu Yuyu Pharma

Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche ist Yuyu Pharma (KRX: 000220) ein schnell wachsendes globales Pharmaunternehmen, das in Seoul, Südkorea, gegründet wurde. Yuyu hat sich der Entwicklung innovativer Therapeutika in den Bereichen Neurologie, Dermatologie, Urologie und Ophthalmologie verschrieben. Weitere Informationen über Yuyu Pharma und YP-P10 finden Sie auf YuyupharmaUS.com.

Medienkontakt: Sean Yoon, hjyoon@yuyu.co.kr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064512/yuyu_image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yuyu-pharma-stellte-die-ergebnisse-seines-wirkmechanismus-und-seiner-vergleichsstudien-fur-sein-peptid-zur-behandlung-trockener-augen-vor-301809207.html