WIESBADEN (ots) -- Leichte Zunahme der Teilzeitbeschäftigung hält an- Eingewanderte aus EU-Staaten schneller in den Arbeitsmarkt integriert als ausanderen Herkunftsregionen- Statistisches Bundesamt veröffentlicht neue Sonderseite zum Thema FachkräfteOb Handwerk, Pflege oder IT: Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist hoch.Neben dem Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben und derZuwanderung beeinflusst auch die Erwerbsbeteiligung die Zahl der Arbeitskräfte,die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) auf Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus mitteilt, lag dieBeteiligung am Arbeitsmarkt in Deutschland im Jahr 2022 insbesondere in denAltersgruppen von 25 bis 59 Jahren bereits auf einem sehr hohen Niveau: 87 % derPersonen in diesen Altersgruppen waren erwerbstätig. Bei den Männern lag derAnteil der Erwerbstätigen unter den 25- bis 59-Jährigen bei 92 %, bei den Frauenwaren es 83 %. Etwas geringer fiel die Erwerbsbeteiligung unter den 20- bis24-Jährigen aus: Knapp drei von vier Personen (73 %) waren hier am Arbeitsmarktaktiv. Bei den 60- bis 64-Jährigen waren es noch zwei Drittel (66 %). Zwar ließesich das Arbeitskräfteangebot durch eine stärkere Erwerbsbeteiligung derjüngeren und älteren Altersgruppen sowie von Frauen noch ausweiten, derdemografische Effekt könnte damit jedoch nicht komplett ausgeglichen werden.Weiterhin leichte Zunahme der TeilzeitbeschäftigungAngesichts des Bedarfs an Fachkräften rückt neben der Erwerbsbeteiligung auchder Beschäftigungsumfang von Erwerbstätigen in den Fokus. Im Jahr 2022arbeiteten 30 % der Angestellten hierzulande in Teilzeit. Während knapp jedezweite Frau (49 %) einer Teilzeitbeschäftigung nachging, lag die Teilzeitquoteunter den Männern mit 13 % deutlich niedriger. Sowohl bei Frauen als auch beiMännern hat die Teilzeitbeschäftigung seit dem Jahr 2010 leicht zugenommen.Damals hatten noch 46 % der Frauen und 9 % der Männer in Teilzeit gearbeitet.Die Aktivierung von Teilzeitbeschäftigten, mehr zu arbeiten, stellt eineMöglichkeit dar, zusätzliches Potenzial am Arbeitsmarkt zu erschließen.Gleichzeitig kann eine Teilzeitbeschäftigung die Aufnahme einer Beschäftigungerst ermöglichen, etwa weil auf diese Weise die Vereinbarkeit von Beruf undFamilie besser oder überhaupt gewährleistet werden kann.Erwerbstätigenquote eingewanderter Personen von Herkunftsregion undAufenthaltsdauer abhängigZur Bewältigung des Fachkräftemangels ist Deutschland auch auf die Arbeitskraftvon Eingewanderten angewiesen. Im Jahr 2022 lag die Erwerbstätigenquote unter