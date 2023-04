Ein Blick auf den Kursverlauf seit grob Anfang 2021 zeigt die Aktie dagegen in einer äußerst volatilen, aber stabilen Seitwärtsbewegung zwischen 7,52 und 14,63 Euro. Aktuell notiert das Papier um 9,55 Euro und kämpft um eine markante Unterstützung aus September letzten Jahres. Nach dem einschneidenden Crash aus März dieses Jahres versucht sich das Papier an einer weiteren Erholung, musste sich aber zuletzt dem EMA 200 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz lässt sich aus der technischen Analyse heraus weiteres Kurspotenzial für das Papier ableiten.

1-2-3-Erholung erwartet

Seit den aktuellen Jahrestiefs von 7,94 Euro zurück an den EMA 200 und Rücklauf auf die Unterstützung aus September letzten Jahres um 9,18 Euro sind bisher nur zwei Kurswellen hervorgegangen. In der Regel werden aber drei für eine vollständige Erholung benötigt, was weiteres Kurspotenzial oberhalb des EMA 200 bis in den Bereich von 10,67 und sogar 10,94 Euro für das Papier der Deutschen Bank erahnen lässt. Anschließend müsste eine neue Auswertung erfolgen. Bricht allerdings unerwartet die Unterstützung von 9,20 Euro weg, müssten sich Investoren auf fortgesetzte Abschläge auf 8,97 und gegebenenfalls 8,63 Euro einstellen.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz: