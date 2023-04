Im November 2021 notierte Datadog bei 199,68 US-Dollar, im Mai selben Jahres stand die Aktie noch um 69,73 US-Dollar. Diese atemberaubende Übertreibung wurde über die letzten Monate hinweg wieder zur Unterseite auskonsolidiert, zunächst auf die Unterstützung von rund 120,00 US-Dollar, später auf 80,00 und am Ende die Verlaufstiefs aus Mai 2021 von 69,73 US-Dollar. Nun zeichnet sich seit dem Jahreswechsel eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 62,60 und auf der Oberseite 90,01 US-Dollar ab. Dieses Kursgeplänkel könnte man durchaus als Bodenbildungsprozess bezeichnen, der in Form eines Doppelbodens oder einer W-Formation daherkommt.

Um eine abschließende Trendwende einzuleiten und damit mittelfristig die Weichen wieder auf steigende Notierungen zu setzen, muss die Datadog-Aktie mindestens über 90,00 auf Wochenschlusskursbasis springen, in diesem Szenario wären dann auf Sicht der nächsten Wochen und Monate Zugewinne an 107,17 und schließlich rund 120,00 US-Dollar denkbar. Im Bereich der aktuellen Wochenhandelsspanne ist das Papier dagegen als neutral zu bewerten. Eine schlagartige Eintrübung des Chartbildes würde sich dagegen unterhalb von 61,34 US-Dollar ergeben, in diesem Fall dürfte Datadog weiter auf rund 50,00 US-Dollar durchgereicht werden.

Datadog Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Natürlich können erste spekulative Long-Positionen ausgehend von dem Bodenbildungsprozess aus Anfang dieses Jahres eingegangen werden, konsistente Kaufsignale mit Zielen bei 107,17 und 120,00 US-Dollar werden dagegen erst oberhalb von rund 90,00 US-Dollar erwartet. Eine Verlustbegrenzung sollte im letzten Szenario allerdings die aktuellen Wochentiefs nicht überschreiten.

