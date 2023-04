München (ots) - Deutschlands Arbeitnehmer:innen sind zufriedener denn je: 79

Prozent sagen, dass sie "eher zufrieden" bis "vollkommen zufrieden" mit ihren

Arbeitsbedingungen sind. Das ist der höchste Wert, seitdem AVANTGARDE Experts im

Jahr 2016 die Arbeitszufriedenheitsstudie gestartet hat. Die

Arbeitszufriedenheit liegt dabei deutlich über dem Vorjahr (68 Prozent) und

sogar über dem bisherigen Höchstwert von 2019 (72 Prozent). "Angesichts der

vielen Krisen ist diese Entwicklung sehr erfreulich. Offenbar bemühen sich

etliche Unternehmen ernsthaft um ihre Mitarbeitenden - und dies nachhaltig, da

die früheren hohen Werte nochmal übertroffen wurden", erklärt Philipp Riedel ,

CEO von AVANTGARDE Experts, zur Vorstellung der "Arbeitszufriedenheitsstudie

2023".



Viel mehr Lust auf Jobwechsel - trotz hoher Zufriedenheit





Paradox: Trotz der hohen Arbeitszufriedenheit ist auch die Wechselbereitschaftauffällig gestiegen. In 2022 hatten noch 82 Prozent einen kurzfristigenJobwechsel verneint. Nun sind es lediglich 62 Prozent, die einen Wechsel für dienächsten sechs Monate ausschließen. "Offenbar sind sich inzwischen deutlich mehrBeschäftigte ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt bewusst. Während imMulti-Krisen-Jahr 2022 noch viele an einem sicheren Job festhielten, sind nunwesentlich mehr offen für neue Stellenangebote", so Riedel weiter.Gehalt als stärkster Bindungsfaktor52 Prozent der Wechselwilligen würden allerdings für mehr Geld bleiben. 2022waren es nur 43 Prozent. "Der langfristige Bindungseffekt von Gehalt istfraglich. Doch ist es als Hygienefaktor für viele entscheidend", meint Riedel.Immerhin würden sich sogar 50 Prozent derjenigen, die aktuell keinen neuen Jobsuchen, durch mehr Geld zum Wechsel animieren lassen. Auch als positiverEinflussfaktor auf die Arbeitszufriedenheit bestätigt sich mit 62 Prozent "einbesseres Gehalt" zum wiederholten Male in der Arbeitszufriedenheits-Studie vonAVANTGARDE Experts. Weit abgeschlagen liegen "flexible Arbeitszeiten" mit 38Prozent auf Platz 2.Flexibles Arbeiten: Top - Erkennen von Mitarbeiterbedürfnissen: FlopViele Dinge laufen gut in deutschen Unternehmen: 58 Prozent der Befragtenbewerten jeweils "Flexibles Arbeiten" und die "Vereinbarkeit von Beruf &Familie" in ihren Firmen als eher gut bis sehr gut. Hingegen haben Unternehmenbeim "Erkennen & Beachten von Mitarbeiterbedürfnissen" Nachholbedarf: 32 Prozentempfinden dies als eher schlecht bis sehr schlecht. Dabei fällt wie bereits 2022auf, dass sich bemerkenswert viele Arbeitnehmer:innen in der aktuellen Positionunterfordert fühlen: 25 Prozent der Beschäftigten finden, ihr Potenzial seinicht ausgeschöpft, sie könnten wertvoller für das Unternehmen sein (14 Prozent)