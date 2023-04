Bremer Unternehmensgruppe Henry Lamotte mit neuem CFO (FOTO)

Bremen (ots) - Christian Siebrecht ist seit dem 1. März 2023 neuer Chief

Financial Officer (CFO) bei der Henry Lamotte Services GmbH. In dieser Funktion

verantwortet er die kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen der

Henry Lamotte mit den beiden Schwesterunternehmen Henry Lamotte Oils GmbH und

Henry Lamotte Food GmbH. Die neueste Personalie ist ein weiterer Schritt in

Richtung Zukunft, der für neue Impulse und Wachstum bei dem Lieferanten und

Produzent von Ölen sowie dem Lieferanten von Lebensmitteln sorgen soll.



Christian Siebrecht bringt über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen nationalen

und internationalen Managementpositionen mit und zeichnet sich innerhalb der

Bremer Henry Lamotte ab sofort für die Bereiche Finanzen, Controlling, People &

Organization, IT sowie den Technischen Einkauf verantwortlich. Der

Diplom-Volkswirt kommt von saturn petcare, wo er als Managing Director und Chief

Financial Officer die strategische Weiterentwicklung sowie die Digitalisierung

des international agierenden Heimtiernahrungsherstellers vorangetrieben hat.

Zuvor war er als Head of Accounting & Controlling bei dem Düngemittelproduzenten

COMPO EXPERT sowie als Head of Controlling bei der Molkerei Hochwald Foods

tätig.