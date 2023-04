CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com .

Dennoch kommt der Deutsche Aktienindex weiterhin nicht vom Fleck, auch weil allen Beteiligten klar ist, dass der Markt jetzt an einer entscheidenden Weggabelung angekommen ist. Diese wird ihn entweder auf neue Hochs befördern oder aber den Bullenmarkt der vergangenen sieben Monate erst einmal beenden. Entscheidenden Einfluss auf die Frage, welchen Weg der Index nimmt, dürfte da die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche haben. Die Anleger wollen sich bis dahin im Idealfall beide Seiten offen halten, um dann reagieren zu können.

Nach Alphabet und Microsoft wartete gestern Abend auch die Facebook-Mutter Meta mit stärker als erwartet gestiegenen Umsätzen und Nutzerzahlen im ersten Quartal auf und schaut positiv in die Zukunft. Die Aktie springt um fast zwölf Prozent nach oben. Dann berichtet hierzulande heute Morgen die Deutsche Bank ebenfalls von einem guten Start ins laufende Jahr und übertrifft die Erwartungen der Analysten deutlich. Auch wenn sich die Aktie zum Handelsstart noch schwertat, drehte das Papier dann zumindest ins Plus.

Eine kurz vor dem Abgrund stehende Regionalbank in den USA und die Fed-Sitzung in der kommenden Woche wirken wie eine Mauer, an der auch die stärksten Zahlen der größten US-Technologiekonzerne weiterhin abprallen.

