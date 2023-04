Augsburg (ots) - +++Bundesverband Industrie Kommunikation legt Whitepaper

"Employer Branding" vor+++



Die ehrliche und professionelle Kommunikation zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern steht in Krisenzeiten hoch im Kurs: Knapp 70 Prozent der Experten

für Industrie-Kommunikation sind überzeugt, auf diesem Weg die Belegschaft zu

binden und künftig konkrete Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mit einem

Whitepaper "Employer Branding" liefert der Bundesverband Industrie Kommunikation

eine Übersicht, wie Firmen sich im Austausch mit Ihren Beschäftigten als

Arbeitgeber positionieren.



"Ein klar definiertes Leitbild ist heute für Unternehmen und ihre Beschäftigten

unverzichtbar", sagt Ramona Kaden, Geschäftsführerin vom Bundesverband Industrie

Kommunikation. "Wie sich die zugrundeliegende Kommunikations-Strategie

schrittweise entwickeln lässt, ist eine handwerkliche Aufgabe: Das reicht - je

nach Firma - von einer leichten Justierung bis hin zu einer fundamentalen

Neuausrichtung. Worauf die Entscheiderinnen und Entscheider dabei achten

sollten, zeigt unser neues Employer-Branding-Whitepaper mit zahlreichen

Beispielen aus der Praxis."





Ehrliche Analyse des Ist-ZustandsDie Kommunikationsprofis empfehlen, zunächst den Ist-Zustand der Firma zuuntersuchen: Was denken die Beschäftigten über ihren Arbeitgeber, beispielsweisedie Unternehmens- und Führungskultur sowie das Betriebsklima? Was sind dieAlleinstellungsmerkmale und welche Erwartungen haben künftige Bewerber? Indiesem Prozess ist entscheidend, von Anfang an verschiedene Perspektiveneinzubeziehen. Der Grund: Basiert eine Selbsteinschätzung nur auf der Sichteinzelner Stakeholder, besteht das Risiko, dass die gewählte Botschaft bei denZielgruppen keine Rückkoppelung findet und damit unglaubwürdig wirkt. In derUmsetzung erwarten die meisten Experten aus der B2B-Kommunikation, dass in denkommenden drei Jahren eine engere Zusammenarbeit beim Employer-Branding zumStandard wird - beispielsweise mit einem Hand-in-Hand von HR und Marketing.Eigene Stärken glaubwürdig vermittelnHerrscht nach der Analyse Klarheit über die eigenen Stärken, wird ein Profilentwickelt, um sich von anderen Arbeitgebern abzuheben. Firmen profilieren sichbeispielsweise mit technologischer Innovation, aktuellen Nachhaltigkeitsthemenoder gelebter Diversität. Speziell für jüngere Generationen sindgesellschaftspolitische Positionierungen essenziell. In jedem Fall istentscheidend, dass die Stärken nachweisbar vorhanden sind und glaubwürdigkommuniziert werden.Im Employer Branding kommt der Kommunikation die Aufgabe zu, dieUnternehmenskultur in die richtigen Worte zu fassen. Ziel ist, dieIdentifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen zu stärken und eineVertrauenskultur zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern zu schaffen.Zeit & Engagement lohnen sich"Employer Branding erfordert viel Zeit und Engagement", sagt Ramona Kaden. "Dochder Einsatz lohnt sich: Professionelle Kommunikation sorgt gerade in unsicherenZeiten für Zusammenhalt."Downloads- Pressematerial zum Whitepaperhttps://bvik.org/whitepaper-employer-branding-medien/- Bildmaterial https://portal.bvik.org/Share/yIvXtfkdM3- Whitepaper https://bvik.org/whitepaper/whitepaper-employer-branding/Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik), der Industrie-Verband fürKommunikation & Marketing, wurde 2010 gegründet und ist eine unabhängigeOrganisation für Marketing-Verantwortliche der Industrie und Profis derB2B-Kommunikationsbranche. Der Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, dieZusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Kommunikationsdienstleistern zufördern, zu verbessern und zu professionalisieren. Er bietet seinen Mitgliederneine Plattform für Austausch, Wissensvermittlung und Dialog. Pressematerialiendes bvik finden Sie unter https://bvik.org/presse/ .Pressekontakt:Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.Tanja AuernhamerLeitung Verbandskommunikation & PressesprecherinTelefon: 0821/999 764 0E-Mail: mailto:geschaeftsstelle@bvik.orgInternet: http://www.bvik.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109860/5495560OTS: Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)