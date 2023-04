Liebherr-Power für die Energiewende (FOTO)

Ehingen (Donau) (ots) -



- Liebherr Mobilkrane bauen an wichtiger Trasse für Windstrom

- LTM 1230-5.1 stellt mit LTM 1070-4.2 Freileitungsmaste im Tagestakt

- Albert Regel GmbH hat bereits über 100 Strommaste aufgebaut



Der Transport von Windstrom aus den Küstenregionen in den Süden Deutschlands ist

ein wesentlicher Punkt für das Gelingen der Energiewende und die Transformation

hin zu den Erneuerbaren Energien. Um diese Kapazitäten auszubauen, sind neue,

leistungsstarke Stromtrassen unverzichtbar. Das derzeit größte Projekt, eine

Höchstspannungsleitung durch Niedersachsen und Hessen, wird unter anderem mit

Liebherr-Mobilkranen der Albert Regel GmbH realisiert.





Das Energiewende-Projekt mit dem etwas schmucklosen Titel "Wahle-Mecklar" hat esin sich: auf 230 Kilometern Länge müssen 555 mächtige Strommasten errichtetwerden. Nur ein sehr kleiner Teil der Strecke wird mit Erdkabeln überbrückt. Dieneue Stromtrasse, die sich durch die Bundesländer Niedersachsen und Hessenzieht, soll 2024 nach insgesamt vier Jahren Bauzeit fertiggestellt sein. BeimAufbau der bis zu 90 Meter hohen Leitungsmasten kommen auch etlicheLiebherr-Mobilkrane zum Einsatz. Die Albert Regel GmbH mit Hauptsitz imhessischen Baunatal bei Kassel entsendet regelmäßig Geräte aus ihrem modernenFuhrpark zum Leitungsbau.Extrem langer Teleskopausleger - meist keine Spitze erforderlich"In Sachen Mastenbau ist der Kran der Wahl hier ganz klar unser LTM 1230-5.1",berichtet Daniel Stawizki, Disponent bei Regel. "Mit seinem 75 Meter langenTeleskopausleger kommt der Mobilkran bei fast allen dieser Einsätze ohneZuhilfenahme einer Spitze aus. Nur für die größten der bis zu 90 Meter hohenFreileitungsmasten verwenden wir am Kran eine 32 Meter lange feste Spitze.Einige Male haben wir auch schon unseren 300-Tonnen-LTM dafür losgeschickt."Meist flankiert Regels LTM 1070-4.2 die Kranarbeiten an der künftigenStromtrasse. Er kümmert sich um das Handling der einzelnen Gittermast-Elementeam Boden und packt mit an, wenn es gilt, die Bauteile zusammen mit dem großenMobilkran für die Montage in Vertikallage zu bringen. Dieser kompakte, moderne70-Tonnen-Fahrzeugkran, kann den Großteil seines Ballastes auf der Straßemitführen. Er ist zudem aufgrund seiner aktiven und geschwindigkeitsabhängigenHinterachslenkung geradezu prädestiniert, die Einsatzorte im Gelände problemloszu erreichen und innerhalb kürzester Zeit zugbereit zu sein.Seit drei Jahren bereits rücken die Krane von Regel phasenweise auf dieBaustellen des Netzbetreibers Tennet aus. "Wir haben definitiv schon weit überhundert der Strommasten aufgestellt", berichtet Stawizki. "Wenn alles klappt,steht binnen eines Tages abends dann der fertige Gitterturm." Auch einen LTM1200-5.1 hatte das Unternehmen gemeinsam mit einem LTM 1090-4.2 als Gespann aufden Baufeldern entlang der Trasse schon in Aktion.Am Sitz der Firmenzentrale in Baunatal betreibt Regel zusammen mit einem Depotnahe Fulda rund 40 Mobilkrane. Mit Ausnahme von fünf Geräten stammen alle ausdem Ehinger Liebherr-Werk. In ihrem Portfolio offeriert die Albert Regel GmbHneben Kranarbeiten auch Schwertransporte sowie Maschinen- und Industrieumzüge.