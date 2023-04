Immobilienkauf im Umland Eine Stunde mit dem 49-Euro-Ticket pendeln und bis zu 44 Prozent weniger zahlen

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse für die 14 größten Städte zeigt, wie viel

Immobilienkäufer sparen können, wenn sie mit dem Deutschlandticket eine Stunde

aus der Stadt hinaus pendeln:



- Wer bis zu 60 Minuten mit dem ÖPNV pendelt, spart in 9 von 14 Städten im

Durchschnitt mindestens ein Viertel beim Wohnungskauf

- Größter Sparfaktor in Hamburg (-44 Prozent): Statt durchschnittlich 6.404 Euro

in der Stadt, zahlen Käufer in den mit dem 49-Euro-Ticket erreichbaren

Gemeinden 3.572 Euro pro Quadratmeter

- Teure Metropolen mit Sparpotenzial: Besonders in Köln (-39 Prozent) und Berlin

(-38 Prozent) lohnt sich der Weg aus der Stadt

- Osten: Im Umland von Leipzig kosten Wohnungen im Durchschnitt 40 Prozent und

in Dresden 28 Prozent weniger