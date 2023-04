Im ersten Quartalsbericht nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Alcoa hat FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) nochmals den hohen Mehrwert der abgelaufenen Kooperation unterstrichen. Es seien „15-Millionen-Dollar-Investition in die Entwicklung der Technologie“ geflossen, heißt es. Dies habe zu zahlreichen Prozessverbesserungen und -optimierungen geführt.

Bei der Herstellung neuer Produktproben in der Pilotanlage über einen Zeitraum von 17 Tagen hatte der optimierte Produktionsablauf jüngst zu einer 15 Prozent höheren Ausbeute von hochreinem HPA geführt. FYI stellt fest, dass das Unternehmen alle Projektdaten, Informationen, geistiges Eigentum, Kundenlisten und damit zusammenhängende Vermögenswerte seiner Kerntechnologie behält. Alcoa hatte zuvor in seiner öffentlichen Mitteilung erklärt, dass „die Arbeit mit FYI die Vorzüge des Verfahrens zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid bewiesen hat." Die endgültige formale Trennung steht indes noch aus: Sobald alle kommerziellen und rechtlichen Aspekte des gemeinsamen Entwicklungsprojekts (JDP) abgeschlossen seien, werden FYI und Alcoa eine Freigabeerklärung unterzeichnen, die die Zusammenarbeit mit Alcoa formell beenden wird, heißt es im Quartalsbericht.

FYI will in Kürze den neuen Zeitplan für die HPA-Entwicklung mit Projektdetails und Zeitrahmen für eine kleine Produktionsanlage bekanntgeben. In diese Anlage werden die Prozessverbesserungen und -optimierungen der letzten 18 Monate einfließen, einschließlich der Erkenntnisse aus den laufenden Produktvermarktungsaktivitäten und Kundenkontakten.

Die potenziellen Kunden kommen aus den Bereichen Saphirglas-, LED-, Mikro-LED- und Elektrofahrzeugindustrie (Batteriekomponenten). FYI geht davon aus, dass sich weitere Nischenmärkte entwickeln werden, da HPA ein immer wichtigeres und gefragteres Produkt im Bereich der kritischen Mineralien werde.

Der Kassenbestand des Unternehmens lag zum Ende des März-Quartals bei 9,1 Mio. AUD gegenüber 10,1 Mio. AUD im Vorquartal.

