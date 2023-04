Jahresgehalt Was Studierende demnächst verdienen wollen/ UniNow-Umfrage zum Einstiegsgehalt (FOTO)

Paderborn (ots) - Die Karriere-App UniNow hat in einer Umfrage unter ca. einer

halben Million Studierenden herausgefunden, welche Gehälter diese beim

Berufseinstieg erwarten. Demnach finden rund 80% ein Jahresgehalt von mindestens

40.000 Euro angemessen.



Studieren ist teuer: Miete, Semestergebühren, Lernmaterial - alles Kosten, die

nach dem Abschluss wieder reingeholt werden wollen. Getreu dem Motto: "lange

studiert, jetzt wird abkassiert", haben Studierende hohe Erwartungen an ihr

Einstiegsgehalt nach dem Studium. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von

UniNow (http://www.uninow.de) , führende App für Studium und Karriere in

Deutschland. Hier finden Studierende wichtige Informationen für ihren

Hochschulalltag auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform.