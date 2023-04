Sonja Steffen folgt Brigitte Zypries als Inkasso-Ombudsfrau - Branchenverband BDIU trifft sich in Leipzig zum Strategieforum (FOTO)

Berlin (ots) - In Leipzig versammelt sich zurzeit der Bundesverband Deutscher

Inkasso-Unternehmen zu seinem Strategieforum. An zwei Tagen, dem 26. und 27.

April 2023, diskutieren die Mitgliedsunternehmen von Europas größtem

Branchenverband für Inkasso und Forderungsmanagement über aktuelle rechtliche

Themen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Payment.



Auf ihrer Mitgliederversammlung wählten zuvor die Inkassounternehmen die

Rechtsanwältin Sonja Steffen zur neuen Ombudsfrau. Sie folgt auf Brigitte

Zypries, Bundesministerin a.D. "Brigitte Zypries hat das Amt der Ombudsfrau in

einer für die Branche entscheidenden Phase geprägt", sagt Yvonne Wagner,

Vizepräsidentin des BDIU. "So fiel in ihre Amtszeit die Einführung unseres Codes

of Conduct, mit dem sich die Inkassounternehmen auf Regeln für einen fairen

Forderungseinzug verständigt haben. Das war ein Meilenstein für einen besseren

und nachprüfbaren Verbraucherschutz im Inkasso, der selbstverständlich auch

Auswirkungen auf die Tätigkeit der Inkasso-Ombudsstelle gehabt hat. Bereits

heute lässt sich sagen, dass der Code of Conduct ein großer Erfolg ist, denn er

hat einige streitige Themen im Verhältnis zwischen säumigen Zahlern und

Inkassodienstleistern klar adressiert und so geklärt, dass es zu einem spürbaren

Rückgang an Beschwerdefällen gekommen ist."