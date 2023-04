Bertelsmann benennt Dienstleistungs- und Druckgeschäfte um (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Arvato Bertelsmann wird zu Arvato Group

- Bertelsmann Printing Group wird neu ausgerichtet und firmiert fortan unter

Bertelsmann Marketing Services

- Neue Zuordnung für Content-Agentur Territory und Employer-Branding Spezialist

Embrace



Bertelsmann benennt zwei seiner sieben Unternehmensbereiche neu. Das

Dienstleistungsunternehmen Arvato Bertelsmann firmiert ab sofort unter dem Namen

Arvato Group, und die Direktmarketing- und Druckaktivitäten, vormals Bertelsmann

Printing Group, treten ab heute unter der Dachmarke Bertelsmann Marketing

Services am Markt auf.





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "In den vergangenenJahren hat Bertelsmann seine globalen Dienstleistungsgeschäfte erfolgreich neuausgerichtet. Neben der RTL Group und Penguin Random House zählt die ArvatoGroup zu den drei großen Ertragssäulen des Konzerns."Die Arvato Group ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Zu den Kunden zählenrenommierte Anbieter unter anderem aus den Bereichen Telekommunikation undVersorgung, Banken und Versicherungen sowie Fashion, E-Commerce, IT undInternet.Thomas Rabe weiter: "Seit der Gründung der Bertelsmann Printing Group im Jahr2016 hat sich der Markt stark verändert. Der Unternehmensbereich bündelt schonlange nicht nur die Druckaktivitäten von Bertelsmann, sondern auchMarketingdienstleistungen. Der neue Name bildet das komplette Spektrum desGeschäftsbereichs ab."Dirk Kemmerer, CEO von Bertelsmann Marketing Services, erklärt: "Die neueDachmarke Bertelsmann Marketing Services spiegelt unsere gegenwärtigen undzukünftigen Dienstleistungen besser wider. Die Geschäftseinheit wird zukünftignoch stärker Direktmarketing- und Druckaktivitäten aus einer Hand anbieten.Buch- und marketinggetriebener Offsetdruck bleiben dabei eines derKerngeschäfte."Im Zuge der Neufirmierungen finden die Content-Agentur Territory und derEmployer-Branding-Spezialist Embrace eine neue organisatorische Zuordnunginnerhalb des Bertelsmann Konzernportfolios. Territory wird mit seinen mehr als800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Einheit Bertelsmann MarketingServices integriert. Die unter der Marke Embrace zusammengefassten Recruiting-und Employer-Branding-Angebote von Territory werden aus der Agentur herausgelöstund in den Unternehmensbereich Bertelsmann Investments überführt. Mit Fokus aufHR-Tech werden sie dort Teil des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next.Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Im Bereich Bertelsmann