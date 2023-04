World Health Summit mit neuer Leitung / Medienmanager Carsten Schicker wird Geschäftsführer der WHS Foundation GmbH

Berlin (ots) - Neuer Geschäftsführer der WHS Foundation GmbH und damit des World

Health Summit wird ab 15. Mai der Strategie-Experte und Medienmanager Carsten

Schicker.



Schicker folgt auf Dr. Jörg Heldmann, der nach 10 Jahren den World Health Summit

auf eigenen Wunsch verlässt. Unter seiner Leitung hat sich der World Health

Summit zu einem der weltweit wichtigsten Foren für globale Gesundheit

entwickelt.





"Ich freue mich, dass der World Health Summit mit Carsten Schicker einenausgewiesenen Strategie-Experten als Geschäftsführer gewonnen hat. Er besitztmehr als 15 Jahre Erfahrung in der Leitung und strategischen Entwicklung großerund komplexer Organisationen. Mit ihm werden wir den World Health Summit voneiner international führenden Global Health Veranstaltung zu einer zentralen undaktiven Plattform weiterentwickeln, auf der Lösungen für die Herausforderungender globalen Gesundheit vorangetrieben werden. Mein großer Dank geht an JörgHeldmann, der eine zentrale Rolle dabei gespielt hat, dass der World HealthSummit schon jetzt Aushängeschild für 'Globale Gesundheit - made in Germanygemeinsam mit der Welt' ist," so Prof. Dr. Axel R. Pries, Präsident des WorldHealth Summit."Ich danke Prof. Pries und dem CEO der Charité Prof. Kroemer für das in michgesetzte Vertrauen und freue mich sehr darauf, mit ihnen gemeinsam dieErfolgsgeschichte des World Health Summit fortzusetzen. Insbesondere die letztenJahre haben gezeigt, dass der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme der globalenGesundheit im internationalen Austausch und der Zusammenarbeit von Wissenschaft,Wirtschaft, Politik und Gesellschaft liegt. Der World Health Summit bietethierfür die ideale Plattform", so Carsten Schicker zu seiner neuen Aufgabe alsGeschäftsführer.Schicker war zuletzt Leiter der strategischen Unternehmensentwicklung der BauerMedia Group und davor in verschiedenen Führungsfunktionen beim Medien-,Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann tätig. Seine beruflicheLaufbahn begann der 49jährige Jurist und ausgebildete Journalist beimBeratungsunternehmen McKinsey.Die WHS Foundation GmbH, die hinter dem World Health Summit steht, ist eine100%-ige Tochtergesellschaft der Charité. Schicker berichtet als Geschäftsführerdirekt an den Vertreter des Gesellschafters, den Vorstandsvorsitzenden derCharité - Universitätsmedizin Berlin, Prof. Dr. Heyo Kroemer.Der World Health Summit wurde 2009 anlässlich des 300jährigen Bestehens derCharité gegründet und findet jedes Jahr im Oktober in Berlin statt. Dasinternationale Strategieforum für globale Gesundheit bringt führendeVertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft undZivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um die Weichen für einegesündere Zukunft zu stellen.Der World Health Summit 2023 findet vom 15. bis 17. Oktober in Berlin und onlinestatt. Vor Ort erwartet werden über 300 Sprecher:innen und 4.000Teilnehmer:innen aus über 100 Nationen. Das gesamte Programm mit mehr als 50Sessions ist auch live digital verfügbar.Zentrale Themen des World Health Summit 2023:- Accelerating Progress Towards Universal Health Coverage- G7/G20 Measures to Enhance Global Health Equity and Security- Sustainable Health for People and Planet- Learning from COVID-19 for Future Pandemic Preparedness and Response- Harnessing the Power of Digital Technologies for Global Health- Shaping Global Health Architecture and FinancingWorld Health Summit 202315. - 17. OktoberJW Marriott Hotel BerlinStauffenbergstr. 26Berlin, Germany & Digitalhttp://www.worldhealthsummit.orgInformationen zum Start der Medienakkreditierung werden rechtzeitigbekanntgegeben. Die Online-Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich.#WHS2023Twitter (https://twitter.com/WorldHealthSmt) : @WorldHealthSmtLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/worldhealthsummit) , Facebook (https://www.facebook.com/worldhealthsummit) , Instagram(https://www.instagram.com/worldhealthsummit/) : @worldhealthsummitPressekontakt:Alida Tieköttermailto:communications@worldhealthsummit.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/75345/5495707OTS: World Health Summit