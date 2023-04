Nel-Zahlen sorgen für Kursfeuerwerk - ist jetzt wieder alles gut?

Ask 0,43

Zuletzt waren die Quartalszahlen der Norweger kein großer Grund zur Freude. Sie zeigten eigentlich immer ein ähnliches Bild. Der Umsatz legte zu, der Verlust aber auch. Der Start ins neue Jahr 2023 sieht für Nel etwas anders aus. Diesmal wurde nicht nur der Umsatz gesteigert, sondern der operative Verlust verringert. Im ersten Quartal 2023 lag das EBITDA bei Minus 121 Millionen norwegischen Kronen (NOK) - umgerechnet etwas mehr als zehn Millionen Euro. Im Vorjahresquartal lag es noch bei minus 152 Millionen NOK. Das EBIT lag bei minus 175 Millionen NOK (Q1 2022: minus 187 NOK)

Unterm Strich verzeichnete Nel im ersten Quartal 2023 dennoch einen Verlust von 192 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Gewinn von 84 Millionen NOK erzielt worden, der jedoch durch positive Sondereffekte in Höhe von 270 Millionen NOK verzerrt worden war.

Von Januar bis März 2023 konnte Nel im Vergleich zum Vorjahr die Erlöse um gut 68 Prozent auf 359 Millionen NOK erhöhen. Noch besser konnte Nel im ersten Quartal seine Auftragsbücher füllen. Im Vergleich zu 2021 wurde der Auftragseingang im ersten Quartal mit 580 Millionen NOK etwas mehr als verdoppelt.

Ein Trend, der sich laut Nel Vorstandsvorsitzenden, Håkon Volldal, fortsetzen dürfte: "Nel beobachtet einen stetigen Anstieg des Interesses und der potenziellen Chancen in der Wasserstoffindustrie. Unsere Pipeline verbessert sich und reift weiter, und wir sichern uns weiterhin Großaufträge. Daher werden wir weiter in die Organisation investieren, unsere Technologieplattformen verbessern und die Produktionskapazitäten skalieren."

Hört sich nach einer Trendwende bei den Norwegern an. Aber das konnten Anleger in der Vergangenheit schon öfter annehmen. Daher ist weiterhin Vorsicht geboten. Das heutige Kursplus könnte sich in den kommenden Tagen auch wieder auflösen.

Trotzdem hat sich das Papier einen Platz auf der Watchlist verdient. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Bessert sich die Stimmung in der Wasserstoff-Branche wieder, dann gehört Nel zu den ersten Adressen, die ins Depot gehören.

Markus Weingran, wallstreet:online Zentralredaktion