Für Aixtron ging es um 8,1 Prozent hinab. Der rasant wachsende Bedarf an effizienteren Elektronikchips trieb die Nachfrage zwar weiter an, das Fehlen von Exportlizenzen belastete aber den Gewinn des Spezialmaschinenbauers zum Jahresstart.

Im MDax rückten die Lieferdienste Hellofresh und Delivery Hero mit ihren Bilanzen in den Blick, worauf die Kurse zeitweise in unterschiedliche Richtungen ausschlugen: bei Delivery Hero zunächst deutlich nach unten, dann aber holten sie den Verlust fast vollständig auf. Hellofresh gewannen zuletzt 6,2 Prozent.

Quartalszahlen stehen am deutschen Markt am Donnerstag im Fokus. Im Dax überzeugte der Versorger RWE die Anleger, das Kursplus belief sich auf 3,1 Prozent. Deutsche-Bank-Aktien fanden zunächst keine eindeutige Richtung, dann aber ging es nach oben mit zuletzt 1,8 Prozent. Auf den ersten Blick sei das abgelaufene Quartal besser als erwartet gewesen, sagte ein Händler. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein nannte das Zahlenwerk hingegen durchwachsen.

Ask 10,68

Ask 10,68

Ask 10,07

Ask 10,07

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verbuchte einen Zuwachs von 0,45 Prozent auf 27 587,22 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu. Die Entwicklung in Teilen der US-Bankenbranche bereitet den Anlegern aber weiter Sorgen und sind ein Hemmschuh für die Kursentwicklung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Einfluss vieler Quartalsberichte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag moderate Gewinne verzeichnet. Nach schwachem Start arbeitete sich der Dax im Verlauf nach vorne und notierte gegen Mittag mit plus 0,19 Prozent auf 15 825,91 Punkten. "Der Test der Unterstützungszone bei 15 700 Punkten, dem Niveau der alten Jahreshochs aus dem Februar und März, ist bislang lehrbuchmäßig verlaufen", stellte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets fest.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer