PAYONE geht strategische Buy Now, Pay Later-Partnerschaft mit Payla und VVRB ein

Frankfurt am Main / München / Simmern (ots) - PAYONE, Joint Venture von

Worldline, einem weltweit führenden Anbieter von

Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment

der Sparkassen-Finanzgruppe, ist mit der Payla GmbH, führender White-Label

Anbieter von "Pay Later"-Produkten für Zahlungsdienstleister und

Finanzinstitute, sowie der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB),

Partner vieler FinTechs in der Forderungsfinanzierung, eine strategische

Partnerschaft eingegangen: Diese ermöglicht zukünftig PAYONE-Händlerkunden den

Zugang zu neuen Produkten im Bereich "Buy Now, Pay Later", die in Kooperation

mit VVRB und Payla angeboten und vertrieben werden.



Allen PAYONE-Händlerkunden in Deutschland und Österreich stehen im E-Commerce ab

sofort drei neue Zahlarten zur Verfügung: Gesicherte Lastschrift, gesicherter

Rechnungskauf sowie gesicherte Ratenzahlung. Diese Zahlungsarten können über die

bestehenden PAYONE-Shop-Module oder über die PAYONE-Schnittstellen direkt

angebunden werden. Eine Integration der neuen Zahlungsinstrumente für den

Point-of-Sale - analog zu der Lancierung für Online-Shops - wird voraussichtlich

im Laufe des Jahres ausgerollt.