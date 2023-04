VCI/VDI-Plattform "Chemistry4Climate" schließt Arbeit ab / Wie die Transformation der Chemie gelingen kann

Frankfurt/Main (ots) - Die chemisch-pharmazeutische Industrie kann und will in

Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Welche Bedingungen dazu notwendig

sind, hat die Branche zwei Jahre lang auf der Klimaschutzplattform

"Chemistry4Climate" mit Experten von knapp 80 Partnern aus der Industrie,

Nicht-Regierungsorganisationen und der Politik erarbeitet. Das kondensierte

Wissen soll jetzt im Austausch mit Politik und Gesellschaft den

schnellstmöglichen Weg zu einer treibhausgasneutralen Chemie ebnen.



Die Plattform zeigt drei beispielhafte Szenarien für eine klimaneutrale Chemie

2045 auf. In allen muss durch verstärktes Recycling mehr Kohlenstoff im

Kreislauf gehalten werden. Darüber hinaus benötigt eine klimaneutrale Chemie

große Mengen Strom aus erneuerbaren Energien (bis zu 510 Terawattstunden/TWh),

grünen Wasserstoff (bis zu 210 TWh), Biomasse (bis zu 28 Millionen Tonnen) und

CO2 (bis zu 52 Millionen Tonnen) - je nach Szenario.