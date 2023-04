Hanseatic Bank schließt Geschäftsjahr 2022 knapp über Vorjahr ab (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Jahresüberschuss von 72 Millionen Euro

- Effizienz mit einer Cost-Income-Ratio von 37,3 Prozent weiter auf sehr gutem

Niveau

- Steigerung der Kreditkartenumsätze um 76,2 Prozent auf 1.337 Millionen Euro



Die Hanseatic Bank erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe

von 72 Millionen Euro und liegt damit knapp über dem Vorjahresniveau. Die

Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die steigende

Inflation erschwerten die Rückkehr in den Geschäftsverlauf vor der

Coronapandemie. Dennoch erwiesen sich die Kerngeschäftsfelder Konsumkredite,

Factoring und Einlagen als weitgehend widerstandsfähig gegen die bestehende

Krisensituation und entwickelten sich in einigen Bereichen sehr positiv.