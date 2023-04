Neue Partnerschaft CRIF integriert digitale Ident-Verfahren von WebID / Gebündelte Expertise zur Verbesserung des Kundenerlebnisses beim digitalen Onboarding

Hamburg (ots) - WebID Solutions und CRIF Deutschland verkünden strategische

Zusammenarbeit in den Bereichen Banking, Financial Service, Mobility,

Telecommunication, eCommerce, eHealth & InsureTech sowie eSport, Gaming und

Entertainment. WebID Solutions bietet Unternehmen Softwarelösungen, mit denen

Kunden komfortabel, sicher und reibungslos identifizieren können. Mit der

Integration entsprechender Lösungen erweitert CRIF sein maßgeschneidertes

Angebot um das zukunftsweisende Portfolio von WebID Solutions und setzt dabei

unter anderem auf die hohen Sicherheitsstandards des Branchenpioniers in Sachen

Online-Identifikation.



Die strategische Zusammenarbeit führt das Leistungsspektrum für

Bonitätsprüfungs- und Risikomanagement-Lösungen von CRIF Deutschland mit dem

etablierten Produktportfolio der Online-Identifikationsverfahren von WebID

Solutions zusammen. So erlauben es die neu entstanden

Know-Your-Customer-Prozesse (KYC), Unternehmen zukünftig bei den

Herausforderungen des digitalen Onboardings zu unterstützen.