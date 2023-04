Bilanzpressekonferenz / R+V investiert kräftig in die Zukunft (FOTO)

Wiesbaden (ots) -



- Jahresabschluss 2022: HGB-Ergebnis bleibt im Jahr der Zinswende positiv,

IFRS-Abschluss durch Bilanzierungseffekt belastet. Überdurchschnittliches

Wachstum bei laufenden Beiträgen

- Jahresauftakt 2023: Schaden-/Unfallversicherung wächst über alle Sparten,

Personenversicherung mit großem Potenzial im bAV-, Biometrie- und

Krankenversicherungsgeschäft

- Geschäftsfeld Gesundheit im Fokus: R+V strebt Beitragsvolumen von 1 Milliarde

Euro an

- Neue IT-Systeme und mehr Personal: Mit großem Investitionsprogramm digitaler

und kundenzentrierter werden



Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, Zinswende und Inflation haben das

zurückliegende Geschäftsjahr der R+V Versicherung geprägt und Spuren in Umsatz

und Ergebnis hinterlassen. Und sie sorgen auch weiterhin für herausfordernde

Rahmenbedingungen. "Vor diesem Hintergrund, der auch bei den Versicherten zu

starker Verunsicherung führt, ist es umso wichtiger, dass die R+V ihnen als

verlässlicher Partner mit modernen Vorsorge- und Absicherungslösungen weiterhin

zur Seite steht", betont der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger im

Rahmen der Bilanzpressekonferenz in Wiesbaden.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mit großem Investitionsschub in die omnikanale WeltKundenzentrierter, schneller, effektiver: Um den Kundenbedürfnissen in Zukunftnoch besser gerecht zu werden, weitet die R+V ihr 2017 gestartetesInvestitionsprogramm weiter aus. Dieses umfasst weitreichende Maßnahmen in dergesamten Organisation, für die die R+V insgesamt einen hohen dreistelligenMillionenbetrag in die Hand nimmt. Es geht dabei sowohl um diverse großeIT-Systeme, als auch um Fachkräfte in verschiedenen Bereichen.Der genossenschaftliche Versicherer stellt die IT in der Lebensversicherung undin der Schaden-/Unfallversicherung komplett neu auf: In der Lebensversicherungsetzt die R+V auf eine flexible, effiziente und modular aufgebauteStandardsoftware. Für das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft entsteht einevon Grund auf neue Business-Plattform. Prozesse und Produkte lassen sich so inbeiden Segmenten kundenzentrierter und schneller entwickeln.Außerdem forciert die R+V ihre Bemühungen, den Vertrieb konsequent auf Omnikanalauszurichten, um den Kundinnen und Kunden ein optimales Zusammenspiel auspersönlichen und digitalen Zugangswegen zu bieten. Damit stärkt sie auch dieZusammenarbeit mit den Vertriebspartnern, insbesondere den Genossenschaftsbankenvor Ort. Elementarer Teil der Omnikanalstrategie im Vertrieb ist das CustomerRelationship Management (CRM)-System "emma", das mit seiner 360-Grad-Kundensichtbereits erfolgreich läuft und sukzessive ausgebaut wird.