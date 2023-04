Für kein Geld der Welt Jeder Zweite würde nicht für Unternehmen arbeiten, die seine Werte nicht teilen

München (ots) - Geld allein macht nicht glücklich, auch das Arbeitsumfeld muss

für Jobsuchende stimmen, wie eine neue Studie von LinkedIn* zeigt: Demnach ist

es zwei von drei Arbeitnehmern (67 Prozent) wichtig, dass ihre persönlichen

Werte mit denen ihres Arbeitgebers übereinstimmen. Und nicht nur das: Mehr als

jeder Zweite (55 Prozent) würde sich nicht einmal bei einem Unternehmen

bewerben, dessen Werte nicht mit den eigenen zusammenpassen - egal, wie hoch das

gebotene Gehalt wäre. Das heißt, auch wenn das Gehalt - gerade in wirtschaftlich

unsicheren Zeiten - weiterhin eine hohe Priorität hat**, spielen andere Faktoren

ebenfalls eine entscheidende Rolle.



Ganz ähnlich verhält es sich in anderen Ländern: Auch die Mehrheit der

Berufstätigen in Großbritannien (67 Prozent), Frankreich (68 Prozent) oder den

USA (87 Prozent) ist der Ansicht, dass ihre Werte mit denen ihres Arbeitgebers

in Einklang stehen sollten. Arbeitnehmer - sowohl in Deutschland als auch

international - legen dabei den größten Wert auf eine gute Work-Life-Balance,

Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung sowie Vielfalt,

Chancengleichheit und Inklusion (Diversity, Equity & Inclusion, DEI).