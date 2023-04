Google-Mutter Alphabet meistert trübes Quartal mit Bravour

Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059) hat ein recht ordentliches Quartal hinter sich, in dem die Erwartungen der Wall Street übertroffen wurden. Der Gewinn lag bei 1,17 USD pro Aktie gegenüber den Erwartungen von 1,07 USD pro Aktie, während der Umsatz mit 69,79 Mrd. USD um 1,30 % über dem Konsens lag.

Das positive Ergebnisquartal ist das erste in einer Reihe von vier aufeinander folgenden Quartalen, in denen Google seine Gewinnziele verfehlte. Das wirtschaftliche Umfeld bleibe aufgrund des schwierigen Konjunkturklimas unsicher, so die Unternehmensführung von Google. Angesichts der sich abzeichnenden Rezession ist der Umsatz von Google gefährdet, da die Werbeausgaben bereits erste Zeichen von Schwäche zeigen. Werden die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen das Geschäftsjahr von Google beeinträchtigen?

