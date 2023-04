Der SeeElefant kommt / Das Konzept eines einzigartigen Müllentsorgungssystems wird Realität (FOTO)

München/Kiel (ots) - Mit der Konzeption eines zum Recycling- und Energieschiff

umgebauten Frachtschiffs namens SeeElefant konnte die Umweltorganisation One

Earth - One Ocean e.V. (oeoo) bereits den Bundespreis ecodesign des

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit gewinnen.

Unter dem Titel "SeeElefant 2023" wurde im Februar dieses Jahres mit einem Team

aus Spezialisten für Anlagentechnik und Schiffbau nun das so genannte "Initial

Design" fertiggestellt.



Das Prozessschiff - ein Bulk-Carrier mit 4 Kränen - wird mit 180m geplant, die

Kapazität ist auf 60.000 Tonnen/Jahr ausgelegt. Neben maritimem Plastikmüll wird

auch in großem Umfang landseitiger Müll verarbeitet werden, der über ein

Transfer-Terminal an Bord geholt wird. Der Plastikmüll wird über die im Laderaum

integrierte LVP-Sortieranlage sortenrein getrennt, zu Kunststoffballen gepresst

und den Wertstoffkreisläufen an Land zugeführt. Eine Waste-to-Energy-Anlage

erzeugt aus den thermisch verwertbaren Sortierresten unter Einhaltung höchster

Emissionsstandards elektrische Energie, die zum großen Teil verkauft und in das

jeweilige Landstrom-Netz eingespeist werden kann. Eine große Forschungshalle an

Deck bietet Platz und Möglichkeiten für weitergehende Plastik- und Müllanalysen

sowie Verarbeitungsversuche wie z.B. die Waste-to-Fuel-Technologie.





Aktuell stellt ein oeoo-Team aus erfahrenen Spezialisten für Schiffbau,Müllverwertung und Finanzierung das nötige Netzwerk für Investition,Finanzierung, Bereederung und Betrieb zusammen. Gleichzeitig wird der Marktintensiv beobachtet, um ein geeignetes Schiff kurzfristig zu übernehmen. Zielist, bis zum Ende des Jahres 2023 eine deutsche Werft mit dem Umbau des Bulkerszu beauftragen, um ab Mitte 2025 in den Probebetrieb an Nord-oder Ostsee zugehen und ab 2026 in einer Metropole in Südostasien zu ankern, um die lokaleEntsorgungsinfrastruktur zu stärken und die Meeresvermüllung zu reduzieren.Bereits während des Probebetriebs in Deutschland sollen Kunststoffe auf demSeeElefanten verarbeitet werden, die sonst ins Ausland gehen und dort zumindestteilweise wieder in Gewässern landen würden. Eine erste Quantifizierung derUmwelteffekte zeigt für den SeeElefanten mit einer Einsparung von über 80.000CO2-eq eine sehr positive Treibhausgasbilanz.Für oeoo leitet Harald Frank als Projektentwickler in Kiel die Entwicklung desweltweit einzigartigen Müllentsorgungssystems. Er kommentiert: "Mit demSeeElefanten gelingt uns endlich die Zusammenführung modernster Technologien ausden Branchen Schiffbau und Abfallwirtschaft mit zertifizierbaren niedrigstenEmissionswerten. Schlüsselfertig und weltweit einsetzbar. Unser SeeElefant wirdeinen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung und Entsorgung des Plastikmülls leisten."Über One Earth - One Ocean e. V. (oeoo)Die gemeinnützige Umweltorganisation One Earth - One Ocean e.V.(oeoo) mit Sitzin München und Büros in Kiel, Battambang/Kambodscha, Manila/Philippinen undRio/Brasilien verfolgt bereits seit 2011 das Ziel, Gewässer weltweit vonPlastikmüll zu befreien. Das mehrstufige Konzept der "Maritimen Müllentsorgung"zur Beseitigung küstennaher Meeresverschmutzung durch Plastikmüll sieht vor -ergänzend zur Prozessierung landseitiger Kunststoffabfälle - das Plastik miteiner Flotte von speziellen Müllsammelschiffen aus Gewässern weltweiteinzusammeln und anschließend auf Recyclingschiffen wie dem SeeElefantenwiederzuverwerten. Projekte zur Beseitigung von Plastikmüll aus Gewässern laufenderzeit in Kambodscha, Brasilien, Indonesien, den Philippinen und Ägypten. ZumEinsatz kommen hierbei speziell konzipierte Müllsammelschiffe namens SeeHamsterund SeeKuh. Ab 2025 soll mit dem ersten "SeeElefanten", einem umgebautenMehrzweckfrachter, der Anlagen zum Sortieren, Zerkleinern, Verarbeiten undPressen von Meeresmüll an Bord haben wird, das erste Pilotsystem einesMüllverwertungsschiffs umgesetzt sein. Sobald industrietauglichePlastics-to-fuel-Anlagen verfügbar sind, soll Plastik direkt an Bord auch zuschwefelfreiem Öl rückverwandelt werden. Zudem engagiert sich der Vereinnational und international in der Erforschung von Mikroplastik sowie derBildungs-, Aufklärungsarbeit und Dokumentation zum Thema Marine Littering.Bereits 2013 wurde oeoo für das Konzept der Maritimen Müllabfuhr mit demrenommierten GreenTec Award, Europas größtem Umwelt- und Wirtschaftspreis,ausgezeichnet. 2019 erhielt der Verein für sein Konzept desMüllverwertungsschiffs SeeElefant den Bundespreis ecodesign vomBundesumweltministerium. Weitere Informationen zu oeoo und seinen aktuellenProjekten erhalten Sie unter http://www.oeoo.world .