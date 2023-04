Seite 2 ► Seite 1 von 3

Würselen (ots) - Jason Heinen ist der Gründer und Geschäftsführer der SaisyProfessionals GmbH und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fachkräftemangel inDeutschlands Pflegebranche den Kampf anzusagen. Seine Lösung: die Rekrutierungqualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland. Hier erfahren Sie, warum Deutschlandsich bei diesem Thema aktuell noch selbst im Wege steht, wie der Standort fürausländische Fachkräfte attraktiver werden kann und warum sich künftig einigesändern muss.Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche ist groß. Nahezu alle Kranken- undAltenpflegeeinrichtungen haben enorme Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen mitqualifiziertem Personal zu besetzen. Während der Bedarf an Pflegefachkräften inDeutschland immer größer wird, gibt es immer weniger junge Menschen, die sichfür eine Ausbildung in diesem Bereich begeistern können. Ein großes Problem, dasauf lange Sicht schwerwiegende Folgen für das Sozialsystem mit sich bringenkann. Jason Heinen weiß, wie eine nachhaltige Lösung aussehen kann: "Deutschlandist dringend auf Pflegefachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Auf denPhilippinen gibt es beispielsweise sehr viel mehr ausgebildete Pflegekräfte alsoffene Stellen. Das Gleiche gilt für Thailand, Ägypten oder Tunesien." Um dasgroße Potenzial der ausländischen Pflegekräfte nutzen zu können, mussDeutschland in den Augen des Experten jedoch erst einmal als Standortattraktiver werden und auch die Einstiegshürden reduzieren.Mit der Saisy Professionals GmbH holt Jason Heinen qualifiziertes Pflegepersonalnach Deutschland und setzt sich gleichzeitig dafür ein, den Pflegeberuf fürjunge Menschen wieder attraktiv zu machen. Während andere Länder schon längstvon Fachkräften aus dem Ausland profitieren, wartet Deutschland mitbürokratischen Hürden auf, die Pflegekräfte aus Drittländern oft abschrecken."Um das zu ändern und das dringend benötigte Personal anzuziehen, müssenausländische Fachkräfte besser integriert werden", so Jason Heinen. Dafür bedarfes zum einen fairer und transparenter Anwerbungsprozesse seitens der Arbeitgeberund zum anderen der längst überfälligen Änderung desFachkräfteeinwanderungsgesetzes. Welche Hürden es konkret zu minimieren gilt,wie groß das Potenzial ausländischer Pflegefachkräfte ist und warum es jetztGrund zur Hoffnung gibt, verrät der Geschäftsführer der Saisy Professionals GmbHin diesem Artikel.Ausländische Fachkräfte: Die Hürden in Deutschland sind großObwohl Pflegefachkräfte aus dem Ausland so dringend gebraucht werden, sind die