➡️ WKN: VU493L



Die CoT-Daten bei Palladium sind weiterhin sehr bullisch zu werten. In diesem Video zeige ich Euch eine Möglichkeit auf mit einem Palladium Discount Call Optionsschein eine attraktive Seitwärtsrendite von +114% p.a. erzielen zu können. Der Palladium-Preis kam in den letzten Monaten massiv unter Druck, hat aber nach einem Bodenbildungsprozess vorerst den Ausbruch nach oben geschafft. Der aktuelle Pullback an das Ausbruchslevel könnte nun eine erneute Einstiegschance sein. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VU493L) lässt sich dieses Szenario handeln.



➡️ Zum Video: Palladium: CoT-Daten weiterhin bullisch! - YouTube