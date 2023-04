Costco Wholesale im Portrait: Mit niedrigen Margen zum Megaerfolg

Costco Wholesale

Im heutige Kurzportrait geht es um, das hinterzweitgrößte Einzelhandelsunternehmen der USA. Allerdings hat Costco ein bestechend einfaches Geschäftsmodell: Costco verzichtet auf die Gewinnmargen beim Verkauf an seine Abnehmer. Und weil deshalb die Preise so unverschämt günstig sind, rennen die Menschen dem Unternehmen natürlich die Bude ein. Zusätzlich setzt Costco auf große Mengen und große Portionen, so dass insbesondere Familien auf ihre Kosten kommen.Die Costco-Unternehmensgruppe betreibt ein Netz von Warenlagerhäusern vor allem in den USA und Kanada, in denen die mehr als 123 Mio. Mitglieder einkaufen können. Costco beschäftigt weltweit 304.000 Menschen, davon rund zwei Drittel in den USA, und betreibt inzwischen 850 Warenlagerhäuser, die meisten davon in den USA (585) und Kanada (107). Die Expansion nach China (3) begann erst in 2020, doch die Erfolge sprechen für sich: noch nie haben sich so schnell so viele neue Mitglieder eingefunden.Mit knapp 12 % Gewinnmarge liegt Costco branchenweit ziemlich weit hinten, während andere Einzelhändler eher auf hohe 20er-Werte kommen. Costco setzt auf günstige Preise und gibt seine Einkaufsmacht an seine Kunden weiter. Oder eher an seine Mitglieder, denn um bei Costco einkaufen zu können, muss man Mitglied sein. Der Jahresbeitrag für die normale Mitgliedschaft liegt seit 2017 bei 60 USD und für die Executive Mitgliedschaft bei 120 USD pro Jahr. Und diese Mitgliedsbeiträge machen den Unterschied! In den letzten 12 Monaten spielten sie 4,3 Mrd. USD ein – bei minimalstem Kostenaufwand ist das beinahe purer Gewinn! Und der nächste große Gewinnsprung steht vor der Tür, denn Costco erhöht alle paar Jahre seine Mitgliedsbeiträge und 2023 dürfte die nächste Anhebung erfolgen.