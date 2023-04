FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Online-Broker Flatexdegiro sind die Geschäfte im ersten Quartal wieder etwas besser gelaufen. Die Zahl der Transaktionen und der Umsatz legten im Vergleich zum Vorquartal zu. Der operative Gewinn ging jedoch wegen hoher Marketingausgaben und Rückstellungen für variable Vergütungen deutlich zurück. Nachdem Geschäftseinbruch im vergangenen Jahr sieht der Vorstand das Unternehmen allerdings auf dem Weg zu seinen Zielen für 2023. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Donnerstag zunächst mit Schrecken aufgenommen - dann ging es wieder aufwärts.

So sackte der Kurs der Flatexdegiro-Aktie am Morgen zunächst um mehr als sechs Prozent in den Keller. Danach machte er die Verluste jedoch wett, und am Mittag lag er mit 1,4 Prozent im Plus bei 9,57 Euro. Die Aktionäre des Online-Brockers sind Turbulenzen gewöhnt: Angesichts des Geschäftsbooms in der Corona-Krise hatte der Aktienkurs zunächst stark zugelegt und im Sommer 2021 bei 29,70 Euro ein Rekordhoch erreicht. Danach ging es steil abwärts - bis auf unter 5,60 Euro im Dezember 2022. Seitdem hat das Papier jedoch wieder rund 70 Prozent an Wert gewonnen.