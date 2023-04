Weleda stellt Jahresergebnis 2022 vor (FOTO)

Arlesheim / Schwäbisch Gmünd (ots) - Investitionen in Zukunftsthemen trotz

wirtschaftlicher Herausforderungen



413,8 Mio. Euro Umsatz erzielte die Weleda AG im Jahr 2022 und musste damit

einen Rückgang um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Trotz der

angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und der Restrukturierung des

französischen Standorts investiert das Unternehmen weiter in wichtige

Zukunftsthemen wie etwa einen klimaneutralen Logistik Campus und globale

Produktinnovationen.



Nach zwei Jahren der Pandemie war für 2022 zunächst eine positive

wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten gewesen. Tatsächlich war das

Geschäftsjahr 2022 jedoch geprägt von einer deutlichen Zunahme der Inflation und

einer weiterhin großen wirtschaftlichen Unsicherheit, die zu einer für Weleda

spürbaren Abkühlung der Konsumstimmung führte. Verstärkt wurde diese Entwicklung

durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der die wirtschaftlichen und

politischen Rahmenbedingungen in Europa und darüber hinaus signifikant

veränderte.