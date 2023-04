Zwar konnte der zweitgrößte deutsche Sportartikelhersteller Puma im ersten Quartal einen Umsatzanstieg um 14,4 Prozent auf 2,19 Mrd. Euro verbuchen, aufgrund höherer Kosten ging das EBIT aber um 10,5 Prozent auf 175,5 Mio. Euro zurück. Besonders hart traf es den Konzern bei der Marge, diese sank von 10,3 auf 8,0 Prozent. Der Nettogewinn in Höhe von 117,3 Mio. Euro schmolz um 3,4 Prozent unter den Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen aber mit einem Umsatzzuwachs im hohen einstelligen Prozentbereich und einem EBIT zwischen 590 und 670 Mio. Euro nach 641 Mio. Euro im Vorjahr gerechnet. Investoren nahmen offenbar die Zahlen zum Anlass, um das Papier talwärts zu schicken, zur Stunde steht ein Verlust von über 5,5 Prozent in den Büchern.

Dem heutigen Kurssturz war im Zeitraum zwischen 21. März und Ende April ein Aufwärtstrend vorausgegangen, dieser zeigt aber schon im Vorfeld eine bärische Flagge an. Die heutige Auflösung könnte nun weitreichende Folgen für die Puma-Aktie haben, Kursverluste auf die Jahrestiefs bei 49,81 Euro und darunter sogar in den Bereich von grob 47,56 Euro könnte nun im Rahmen einer 1-2-3-Korrektur bei Puma anstehen. Um in etwas freundlicheres Fahrwasser zurückzukehren, müsste Puma dagegen nachhaltig über den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 59,31 Euro zurückkehren. Zeitgleich würde die Aktie aber auf einen Horizontalwiderstand um 60,00 Euro treffen.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz: