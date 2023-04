UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Das organische Wachstum der Franzosen sei deutlich dynamischer als gedacht, schrieb Analyst Andrew Stott am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Zahlen. In Verbindung mit dem starken Barmittelzufluss zeichneten sich steigende Markterwartungen ab./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 162EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 167

Kursziel alt: 167

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m