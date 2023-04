Wirtschaft Dax kämpft sich auf Vortagesniveau zurück - RWE vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten bis zum Mittag auf das Vortagesniveau zurückgekämpft. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.795 Punkten berechnet und damit auf dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten am Mittag die Aktien von RWE, Continental und der Deutschen Bank mit deutlichen Gewinnen. Der Energiekonzern hatte am Donnerstag seinen aktuellen Quartalsbericht vorgestellt, den die Anleger offenbar positiv einschätzen. Demnach stieg der Ebitda des Unternehmens auf 2,8 Milliarden Euro nach 613 Millionen im Vorjahreszeitraum.