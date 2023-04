Von Snapchat bis TikTok Wie Unternehmen Social-Media-Kanäle nutzen, um junge Talente zu erreichen (FOTO)

Köln (ots) - Die Rekrutierung von jungen Talenten ist für Unternehmen von

entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben. Die

Generation Z und junge Millennials sind mit Technologie aufgewachsen und ihre

Präsenz in sozialen Medien ist allgegenwärtig. Daher nutzen immer mehr

Unternehmen Social-Media-Kanäle wie Snapchat, TikTok und Instagram, um auf sich

aufmerksam zu machen und junge Talente anzusprechen, die sich eben dort

aufhalten. Der Online-Marketing-Experte und CEO der Digital Beat GmbH Christoph

Schreiber weiß wie Unternehmen diese Plattformen effektiv nutzen können und

welche Strategien sie verfolgen sollten.



"Unabhängig von der gewählten Plattform ist es für Unternehmen entscheidend,

authentische und relevante Inhalte zu erstellen, die die Zielgruppe ansprechen",

so Christoph Schreiber. Dies bedeutet, dass die Inhalte auf die Bedürfnisse und

Interessen der jungen Talente abgestimmt sein sollten und einen authentischen

Einblick in die Unternehmenswerte und -kultur bieten. So können Unternehmen sich

als attraktive Arbeitgeber positionieren und die besten Talente für sich

gewinnen.