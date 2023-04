Libero Copper wurde von der IFC für das Source2Equal-Programm in Kolumbien ausgewählt

27. April 2023 / IRW-Press / - Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als eines von nur zwölf Unternehmen für das Source2Equal-Programm in Kolumbien ausgewählt wurde. Das von der International Finance Corporation (IFC) durchgeführte und vom kolumbianischen Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus unterstützte Programm würdigt Libero Copper für seine Ausrichtung auf die Ziele des Programms zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Liefer- und Produktionsketten, welches das Wachstum und den verbesserten Marktzugang von Unternehmen, die von Frauen geführt werden, unterstützt.

Libero Copper ist eines von zwölf ausgewählten Unternehmen, zu denen auch einige der namhaftesten Marktgrößen Kolumbiens zählen, wie Alpina, Bancolombia, Coca-Cola Femsa, Grupo Éxito, Juan Valdez, Postobon und Unilever. Das Programm bietet fachliche Hilfestellung, Schulungen sowie den Zugang zu Finanzierungen für von Frauen geführte Unternehmen, um ihnen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen.

Libero Copper ist es ein großes Anliegen, die Stadt Mocoa und die Region Putumayo in Kolumbien zu unterstützen. Mehr als 85 % der Belegschaft des Unternehmens stammt aus der Region und mehr als 60 % seiner Fachkräfte sind Frauen. Um der Region den größtmöglichen Nutzen zu verschaffen, setzt sich Libero Copper für den Aufbau starker Liefer- und Produktionsketten ein, unter anderem durch seine Beteiligung an der Green Route Alliance, einem Fahrplan für die Entwicklung einer kupferbasierten Produktionskette in Mocoa und Putumayo. Dieser Fahrplan wurde auf Ersuchen des kolumbianischen Ministeriums für Handel, Industrie und Tourismus erstellt.

Libero Copper setzt auf qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort sowie auf Gleichberechtigung und Inklusion und kooperiert derzeit mit über 230 Zulieferern aus der Region, 38 % davon in weiblicher Hand, die zusammen mehr als 527 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen haben. Laut einer Studie der IFC waren im Jahr 2021 rund 28 % der kolumbianischen Unternehmen im Besitz von Frauen. Allerdings sind nur etwa 10 % dieser Unternehmen in Frauenbesitz 'formal gelistet', und große Konzerne und Regierungen geben weniger als 1 % ihrer Beschaffungsbudgets für Klein- und Mittelunternehmen aus, die Frauen gehören bzw. von Frauen geführt werden („WSME“).