Wynn Al Marjan Island enthüllt Designvision Das neu entstehende Resort wird ein neues architektonisches Wahrzeichen der Vereinigten Arabischen Emirate

Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Das entstehende

Resort von Wynn Resorts auf Al Marjan Island in Ras Al Khaimah setzt globale

Maßstäbe in Bezug auf Design und erstklassige Luxuserlebnisse und ist von dem

atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf inspiriert



Wynn Resorts, Limited (Nasdaq: WYNN) hat den Namen seines neuen,

milliardenschweren integrierten Resorts bekannt gegeben, das in Ras Al Khaimah

in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eröffnet wird: Wynn Al Marjan

Island. Das Unternehmen enthüllte auch die Designvision seines allerersten

Strandresorts, das von der ruhigen Meereslandschaft des Al Marjan Island, einer

Gruppe von vier Inseln, inspiriert ist. Das Resort wird gemeinsam mit den

lokalen Partnern Marjan LLC und RAK Hospitality Holding LLC entwickelt.