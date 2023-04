Skoda Akademie feiert zehnten Geburtstag

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Akademie hat eine herausragende

> Neues Memorandum bekräftigt Unterstützung und Investition in Bildung sowie dieAbsicht, Themen rund um die Transformation der Automobilindustrie gezielt zufördern> Neues Lern-Ökosystem ,Degreed' geht an den StartDie Skoda Akademie feiert ihren zehnten Geburtstag. Ein facettenreiches Programmanlässlich des Jubiläums präsentierte die wichtigsten Meilensteine, gab einenAusblick auf die Zukunftsthemen der Skoda Akademie und betonte die wichtigestrategische Bedeutung dieser Institution für den tschechischenAutomobilhersteller. Die Befähigung von Mitarbeitern und Auszubildenden ist indieser Epoche der Transformation essenziell für den Erfolg von Skoda Auto. Dieberufliche Ausbildung hat bei Skoda Auto eine lange Tradition, die bis 1927zurückgeht.Maren Gräf, Skoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: "Wirtransformieren Skoda Auto in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung. Umdiesen Wandel erfolgreich zu meistern, schaffen wir die Voraussetzungen, umunsere Mitarbeiter für die zukünftigen Anforderungen unserer Industrievorzubereiten. In diesem Kontext haben lebenslanges Lernen und das Empowermentunserer Mitarbeiter oberste Priorität. Wir blicken nun schon auf eine fast100-jährige Trainings- und Bildungstradition bei Skoda Auto zurück, angefangenmit den ersten Lehrlingen im Jahr 1927. Heute spielt die Skoda Akademie mitihrem innovativen und strategischen Lernansatz eine Schlüsselrolle dabei, unsereMitarbeiter in neuen Fähigkeiten auszubilden. Damit leistet sie einen wichtigenBeitrag, um Skoda Auto zukunftssicher aufzustellen und unsereWettbewerbsfähigkeit in dieser sich radikal verändernden Welt zu verbessern."Maren Kabowski, Leiter der Skoda Akademie, fügt hinzu: "Die Vielzahl unsererKurse an der Skoda Akademie deckt nicht allein technisches Wissen ab, sondernumfasst auch die Ausbildung professioneller und sozialer Kompetenzen. DiesesJubiläum gibt uns die Möglichkeit, auf die großartigen Erfolge der vergangenenDekade zurückzublicken und all unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit zudanken. Gleichzeitig skizzieren wir an diesem zehnten Geburtstag unsere Visioneiner Bildung der Zukunft und treiben den Wandel weiter voran. Die SkodaAkademie wird einen entscheidenden Teil zur erfolgreichen Zukunft unseresUnternehmens und der einzelnen Regionen beitragen."