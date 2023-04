DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Dank eines starken Zivilfluggeschäfts habe der Triebwerksbauer und Technologiekonzern mit seinem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick habe Luft nach oben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:51 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 140,7EUR gehandelt.