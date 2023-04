JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartalszahlen des Industriegasekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz aus eigener Kraft sei deutlich stärker gestiegen als erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet aber mit nur moderat steigenden Konsensschätzungen - seine eigenen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen darunter. Zudem sei die Aktie seit Jahresbeginn im Vergleich zur Branche schon gut gelaufen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 161,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 146

Kursziel alt: 146

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m