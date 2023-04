JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe insgesamt erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sollte die Erwartungen erfüllen. Das neue Wachstumsziel für die wichtige Branchenkennziffer Bruttowarenwert (Gross Merchandise Volume, GMV) liege zwar unter den Erwartungen, doch hier sei eine Trendwende zu erwarten. Zudem falle das angestrebte Umsatzwachstum höher als erwartet aus. An den Konsensschätzungen sollte sich wenig ändern, was ausreichen dürfte, das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 32,69EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m