DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin nach Quartalsumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christoph Laskawi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der besser als erwartet ausgefallenen Preis- stehe eine schwächere Volumenentwicklung gegenüber. Dazu kämen die bestätigten Jahresziele./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:51 / CEST