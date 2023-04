UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die ersten drei Monate in diesem Jahr seien ein Rekordquartal gewesen, schrieb Analyst Michael Werner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz und der operative Gewinn des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters seien um drei bis vier Prozent höher als die Markterwartungen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 21:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 21:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 171,7EUR gehandelt.



