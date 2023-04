Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lippstadt (ots) - Ali Zadeh ist gefragter Videomarketing-Experte sowieGeschäftsführer der Agentur devBrand. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt erIT- und Softwareunternehmen dabei, ihre Kommunikation mithilfe animierterErklärvideos zu revolutionieren: Kaufentscheidungen lassen sich dank der Videosspürbar vereinfachen, da auch komplexe IT-Lösungen für Interessenten sofortnachvollziehbar werden. Derzeit befindet sich das Unternehmen auf Wachstumskursund sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Hier erfahren Sie,worauf sich Bewerber freuen dürfen.Online-Marketing und unternehmerischer Erfolg sind im 21. Jahrhundert untrennbarmiteinander verbunden. Wer als IT- oder Softwareanbieter nicht im Netz gefundenwird, verliert Umsatz und wertvolle Marktanteile. Mit Blick auf denbranchenübergreifend starken Wettbewerb kann es sich somit kaum eine Firmaleisten, auf Online-Marketing zu verzichten. Das bestätigt auch Ali Zadeh,Gründer und Geschäftsführer von devBrand: "IT- und Softwareunternehmen bieten inder Regel komplexe Lösungen an, die Kunden oft nicht nachvollziehen können. Auchist der Bedarf häufig unbekannt. Haben die Technologie-Experten nunSchwierigkeiten mit ihrem Marketing oder dem Vertrieb, sind ernste Problemevorprogrammiert."Der Videomarketing-Experte spricht aus langjähriger Erfahrung. Er kennt dieBranchen genau und weiß, mit welchen Herausforderungen Software- und IT-Firmenzu kämpfen haben. Schließlich ist seine Erklärvideo-Agentur Marktführer imgesamten DACH-Raum. Täglich erreichen Ali Zadeh und sein Team neueKundenanfragen. Das Unternehmen wächst somit auch weiterhin stark und möchte zumnächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter einstellen. Vertriebsprofis undBackoffice-Experten können das jetzt als berufliche Chance für sich nutzen - undin einen Job mit Zukunftsperspektive einsteigen.Der digitale Wandel als ChancenbringerStaatliche Einrichtungen, Unternehmen und Mitarbeiter wissen es: DieDigitalisierung bringt viele Herausforderungen mit sich. Das ist kein Geheimnis.Jedoch muss der digitale Wandel kein Hindernis sein. Im Gegenteil: Lässt er sichmeistern, profitieren alle Beteiligten von enormen Vorteilen. Bei devBrand zeigtsich das jeden Tag aufs Neue. Die Experten rund um Geschäftsführer Ali Zadehagieren nämlich am Puls der Zeit. So handelt es sich beim LippstädterUnternehmen nicht nur um die am schnellsten wachsende Agentur der Region. Auchihre Vorreiterstellung im Bereich der Digitalisierung ist über die Stadtgrenzen