Maple Gold schließt erste Phase der JV-Tiefbohrungen bei Douay und Joutel ab

Vancouver, BC - (27. April 2023) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der ersten Phase der Tiefbohrungen bei den unternehmenseigenen Goldprojekten Douay und Joutel ("Douay" bzw. "Joutel") in Quebec, Kanada, bekannt zu geben, die von einem 50/50-Joint-Venture (das "JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten werden. Das JV führte vor der Winterpause Bohrungen auf mehr als 13.100 Metern in Douay und Joutel durch.

Zusammenfassung und Beobachtungen des Tiefbohrprogramms:

- Im Minengebiet Telbel bei Joutel hat das Joint Venture insgesamt 7.343 m in drei (3) Hauptbohrlöchern und vier (4) erfolgreichen Keilbohrlöchern gebohrt.

- Alle Telbel-Bohrlöcher durchschnitten breite Zonen mit halbmassiver bis massiver Sulfidmineralisierung.

- Bohrloch TB-22-003 und die zugehörigen Keile durchschnitten drei mineralisierte Zonen und erreichten eine Mineralisierung, wobei im Bohrkern Sphalerit und mittels pXRF-Analyse vor Ort erhöhte Zinkwerte festgestellt wurden (siehe Abbildung 1 und Platte 1).

- Bei Douay bohrte das Joint Venture insgesamt 5.792 m in fünf (5) Bohrlöchern, die die Zonen Douay West, Porphyry, Central und 531 erprobten, sowie ein (1) oberflächliches Step-Out-Bohrloch der Zone NW (siehe Abbildung 2).

- Die überzeugendsten visuellen Kernbeobachtungen bei Douay fanden sich im letzten Bohrloch (DO-23-326X), das in der Nähe der zentralen Zone niedergebracht wurde und sich in der Tiefe unter die Porphyrzone erstreckt, mit einer bedeutenden Alteration, Deformation und Mineralisierung (reichlich feinkörniger Pyrit) von etwa 850 m bis 1.400 m in der Tiefe (siehe Abbildung 3 und die Tafeln 2 und 3).

"Die ersten Anzeichen aus der ersten Phase der Tiefbohrungen des Joint Ventures sind ermutigend, insbesondere bei Telbel mit den oberen mineralisierten Zonen in TB-22-003, die weit nördlich des Hauptminenhorizonts liegen, sowie die Tatsache, dass sowohl TB-23-001W1 als auch TB-23-003W2 die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität des sulfidreichen Hauptminenhorizonts durchschnitten haben", sagte Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold. "Sphalerit ist ein Schlüsselindikator für eine VMS-Mineralisierung und wir freuen uns auf die Gold- und Multielement-Untersuchungsergebnisse aus diesen Bohrlöchern mit dem Ziel, eine bedeutende mineralisierte Zone in der Tiefe zu finden. Bei Douay sind wir ebenfalls begeistert von dem, was wir im Bohrkern unterhalb der Porphyrzone beobachtet haben, und wir freuen uns auf die Untersuchungsergebnisse und die wertvollen Daten, die diese erste Phase der Tiefbohrungen liefern wird."