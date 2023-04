UBS stuft Vonovia auf 'Buy'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +36,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Verkauf eines Anteils am Südewo-Portfolio sei positiv, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Immobilienkonzern seine Option zum Rückkauf der Beteiligung irgendwann ziehen wird. Zunächst habe man aber rund die Hälfte des für das Gesamtjahr angepeilten Verkaufsvolumens in trockenen Tüchern./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer