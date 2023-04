Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Viele als Einzelunternehmen begonnene Geschäftsmodelleerzielen mit der Zeit immer höhere Umsätze, allerdings geht mit dieserRechtsform oft ein großer Teil des Gewinns an das Finanzamt verloren - dabeilassen sich mit der richtigen Unternehmensform viele Steuern und Abgaben sparen,wissen Soufian El Morabiti und Ali Doygun. Die beiden Steuer-Experten entwickelnmit GoldmanTax - Die Steuerkanzlei spezielle Strategien für den Mittelstand, umdie allgemeine Steuerlast ihrer Mandanten zu senken und die Handlungsspielräumeder Unternehmen maßgeblich zu erweitern. Hier erfahren Sie, warum die Gründungeiner GmbH für viele Unternehmer oft die beste Lösung ist und wie das Prozederegenau abläuft.Viele Selbstständige und Unternehmer beginnen ihr Gewerbe in Form einesEinzelunternehmens, schließlich ist dies schnell eingerichtet und die Gründungfast über Nacht möglich. Doch oft kommt nach einiger Zeit der Punkt, an dem dieSteuerfreibeträge überschritten sind und das Einzelunternehmen deutlich höhereUmsätze erzielt. Spätestens jetzt sollte es an die Steueroptimierung gehen -eine beliebte Maßnahme ist dabei die Gründung einer GmbH, weiß Soufian ElMorabiti. "Eine GmbH hat viele Vorteile: So lässt sich mit ihr ein Steuersatzvon circa 30 Prozent erreichen, im Gegensatz zu Einzelunternehmen oderPersonengesellschaften, bei denen die Steuersätze schnell bis zu 50 Prozentgehen können", erklärt der auch als "Mr. Umstrukturierung" bekannteSteuerexperte."Zudem bringt die GmbH nicht nur den Vorteil der auf das Gesellschaftsvermögenbeschränkten Haftung, sondern oft auch ein besseres Image, da sie alseigenständige juristische Person wahrgenommen wird", konkretisiert Ali Doygun,als Gründer und Geschäftsführer von GoldmanTax - Die Steuerkanzlei einer derjüngsten Steuerberater Deutschlands. Mit seinen über zehn Jahre Erfahrung in derSteuerberatung hat er bereits mehr als 4.000 Mandanten bei der Gründungunterstützt und ihnen bei der betriebswirtschaftlichen und steuerlichenOptimierung geholfen. Gemeinsam mit Soufian El Morabiti hat er es sich zurAufgabe gemacht, den mittelständischen Unternehmen mit den legalenSteuerstrategien der Großkonzerne zu einer geringeren Steuerlast zu verhelfenund von der Einnahme der passenden Unternehmensform zu profitieren. Warum dieGmbH für viele Unternehmer die bessere Wahl ist und was es bei der Gründung zubeachten gilt, haben sie im Folgenden verraten.Die Vorteile der GmbH-GründungDass die Gründung einer GmbH oder die Umwandlung eines Einzelunternehmens in